MEMY na Dzień Sołtysa 2023. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Sołtysa. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [11.03.2023]

Dzień Sołtysa w Polsce. Zobacz śmieszne memy, które przygotowali internauci!

Kim tak naprawdę jest sołtys?

Sołtys to osoba pełniąca funkcję "głowy wsi" lub małej społeczności wiejskiej. Jest to rodzaj honorowej funkcji społecznej, która może być powierzana na drodze wyborów, co zazwyczaj odbywa się na zebraniu wiejskim.

Sołtys ma na celu reprezentowanie wsi lub społeczności wiejskiej wobec władz lokalnych oraz podejmowanie działań na rzecz dobra wspólnoty wiejskiej, takich jak organizacja imprez kulturalnych i sportowych, rozwiązywanie problemów wsi oraz koordynowanie różnych działań społecznych.

W zależności od kraju i regionu termin "sołtys" może być różnie określany - np. w Polsce funkcję tę pełnią także wójtowie, burmistrzowie, czy przewodniczący rady gminy.