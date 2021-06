Memy na Dzień Dziecka 2021. Śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich dzieci. Niektóre wzruszą tylko rodziców! [1.06.2021]

Zarówno w Polsce, jak i innych byłych państwach socjalistycznych, Dzień Dziecka od 1950 roku obchodzi się 1 czerwca . Po raz pierwszy święto dzieci zorganizowano w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Na stałe w kalendarzu zapisało się w 1952 roku. Inicjatorem Dnia Dziecka jest organizacja International Union for Protection of Childhood. W jej cele wpisuje się m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

Dzień Dziecka na świecie

Interesujący wydaje się fakt, że w niektórych krajach Święto Dzieci wcale nie jest obchodzone 1 czerwca. Najwcześniej Dzień Dziecka obchodzi się we Francji i we Włoszech. To właśnie wtedy rodzice wraz z dziećmi zasiadają do uroczystej kolacji, podczas której spożywają tzw. ciasto z wróżbami. Trzy miesiące później święto maluchów obchodzi Turcja. Warto wspomnieć, że w Brazylii dzieci świętują dopiero jesienią.