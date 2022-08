Memoriał Ronniego Jamesa Dio. Muzyka boga metalu zawita do Gdyni!

To IX i ostatnia edycja Memoriału, którego historia sięga 2014 r. To wtedy muzycy Scream Maker zainicjowali przedsięwzięcie, które przerodziło się w stały punkt koncertowego krajobrazu Polski. Co roku z muzykami zaznajomionych zespołów wyruszali w trasę po Polsce, by oddać hołd jednemu z największych wokalistów w historii metalu, który inspirował takie zespoły, jak Iron Maiden, Metallica, czy rzesze młodych wykonawców.

Swoją przygodę z muzyką Ronnie zaczął co prawda od trąbki i basu, ale – na szczęście dla świata – szybko porzucił te instrumenty i zajął się śpiewem. Najpierw celował w prostym rock'n'rollowym repertuarze (Dio and The Prophets), by potem poczuć bluesa (Elf), nagrać legendarne albumy hardrockowe z założycielem Deep Purple, Ritchiem Blackmorem (w Rainbow) i w końcu wylądować za mikrofonem tytanów heavy metalu z Black Sabbath. To Ronnie wyśpiewywał takie ponadczasowe hymny, jak "Stargazer", "Heaven and Hell", a także – skomponowane w założonej przez siebie formacji DIO – "Holy Diver", czy "Rainbow in the Dark".