Medal mistrzostw Europy siatkarek nie dla Polski. Biało-czerwone nie sprostały niezwykle mocnym Turczynkom ZDJĘCIA

Mistrzostwa Europy 2021: Polska - Turcja

Przed ćwierćfinałowym meczem mistrzostw Europy Polska - Turcja w bułgarskim Płowdiw wiadomo było, że to rywalki znad Bosforu muszą, a nasze siatkarki tylko mogą. Różnica w potencjale sportowym, doświadczeniu i sile mentalnej była po stronie Turczynek, które jeszcze niedawno pozostawiły po sobie bardzo dobre wrażenie na turnieju igrzysk olimpijskich w Tokio.

- Patrząc na styl gry naszej drużyny, jak gramy z przeciwniczkami potencjalnie słabszymi i tymi mocniejszymi, to dobrze, że gramy z Turcją. Nie mamy się, co martwić o nastawienie i całą otoczkę. Myślę, że wyjdziemy na maksa skoncentrowane i nie będzie momentu rozluźnienia. Na to sobie nie możemy pozwolić - mówiła przed spotkaniem Zuzanna Efimienko-Młotkowska, 32-letnia środkowa bloku reprezentacji Polski.

Nasze siatkarki rzeczywiście dobrze rozpoczęły mecz z faworytkami. Szły punkt za punkt. Po bloku Efimienko prowadziły nawet 14:13, a później zaczęły się kłopoty. Do głosu doszły Turczynki, które rozgrzały się i zaczęły sprawiać duże problemy serwując mocne piłki. Raziły posyłając trudne zagrania z pola serwisowego, ale przede wszystkim umiejętnie atakowały. Tymczasem Polki miały problemy z przyjęciem, a co za tym idzie w kolejnych fazach budowania kontrataków.