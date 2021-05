Mecz w Gdańsku "Gramy dla Szuta". "Kiedy widzi się zaangażowanie tylu znakomitych piłkarzy, to jest to budujące" ZDJĘCIA

- Kiedy usłyszałem, że jest potrzeba rozegrania tego meczu właśnie tutaj, to bez wahania miasto Gdańsk, Gdański Ośrodek Sportu udostępniły historyczne miejsce, w którym Lechia rozgrywała mecze. Taka jest potrzeba. Mi też serce rośnie, patrząc w szatni, że na ten mecz przyjechało około 50 byłych zawodników Lechii, po to, żeby wspomóc w chorobie swojego kolegę. To pokazuje, jaką siłę ma ten klub, jak związani ze sobą są ci ludzie. W myśl dewizy - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nazwiska ekstraklasowe, nie tylko z polskiej ligi, ale także z klubów zagranicznych, i ta mobilizacja środowiska są godne pozazdroszczenia - przyznał Adam Korol , dyrektor biura prezydenta Gdańska ds. sportu.

- Sytuacja jest wyjątkowa i liczba osób, osobowości, świadczą, jakim człowiekiem jest Marek. Świadczą też o tym, jakim dobrym był kolegą w pracy. Mam nadzieję, że poradzi sobie z tą chorobą, wyjdzie z tego i będzie to dla niego taki kolejny, wygrany mecz - dodaje Tomasz Kafarski, trener, który od poniedziałku zaczyna pracę w Chojniczance Chojnice, ale także pojawił się w Gdańsku.

Wiele osób nadal jest szokowana tym, że taka choroba dopadła niezwykle wysportowanego, 44-letniego obecnie trenera.

- Wydaje mi się, że wiele osób codzienne jest zszokowanych, ile osób ginie na nowotwory, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Największy szok dotyczy zawsze przede wszystkim dzieci. Nie umniejszam tutaj temu, co stało się Markowi. Na tę chwilę to nie tragedia, ale kłopot, który musi pokonać. W ten sposób chyba trzeba do sprawy podchodzić. Jest to pewne zadanie, które musi wypełnić. Marek musi wrócić do zdrowia, a my jesteśmy tylko po to, aby ewentualnie pomóc w tym trochę finansowo. Mam nadzieję, że ta społeczność piłkarska w takich chwilach udowadnia, że trzyma się razem - mówi Mateusz Bąk, były bramkarz Lechii Gdańsk.