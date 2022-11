Mecz Polska - Czarnogóra będzie decydował o udziale w głównej części mistrzostw Europy. "Lubię, kiedy ktoś mnie nie lub"

Decydujący mecz Polek na mistrzostwach Europy 2022 w piłce ręcznej

Biało-czerwone udział w mistrzostwach Europy rozpoczęły od minimalnej przegranej z Niemkami 23:25 (12:11). Humory w hali w Podgoricy poprawiły sobie przy następnej okazji, kiedy to po równie zaciętym meczu pokonały Hiszpanię 22:21 (12:12). W drugiej połowie Polki przegrywały już 16:20, a mimo to zdołały zdobyć sześć trafień z rzędu, murując wręcz dostęp do własnej bramki.

- Myślę, że każdy z nas jest zadowolony, że w końcu doczekaliśmy się nagrody za tę pracę, którą wykonujemy w ostatnich trzech latach. Dziewczyny wiedzą, jak to docenić. Myślę, że pokazaliśmy, że potrafimy zdobywać punkty nawet z takimi drużynami. Czasu na celebrację nie było, bo w środę czeka nas kolejny mecz na tych mistrzostwach. Takie jest życie - powiedział Arne Senstad, norweski szkoleniowiec naszej drużyny narodowej.