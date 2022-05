Mecz o 3 miejsce w Enerdze Basket Lidze. Czarni Słupsk w sobotę, 21 maja podejmą Anwil Włocławek

Rywalizacja o 3 miejsce w Enerdze Basket Lidze sprowadza się do dwóch spotkań. W pierwszym w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil wygrał różnicą jednego punktu 78:77 (15:20, 19:17, 25:23, 19:17). Istotne jest to, że w dwumeczu decyduje suma punktów. Kwestia przyznania brązowych medali jest więc nadal sprawą otwartą.

- Mecz był wyrównany i godny walki o trzecie miejsce. Każdy, i my i Anwil, chce zdobyć medal. Cały czas rozmawiamy ze sobą. Jesteśmy skupieni. Nie ma czegoś takiego, że to mecze bez walki. Walczymy cały czas o medal. Medal to jest coś i chcemy go na koniec zawiesić na szyjach - przyznał Jakub Musiał, rzucający obrońca Czarnych Słupsk.

W rewanżu w hali Gryfia wiele będzie zależeć od skuteczności Czarnych. Szczególnie chodzi o skuteczność zza łuku, skąd słupscy koszykarze lubią oddawać rzuty. To w ostatnim czasie ich znak firmowy.