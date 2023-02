Matura ustna 2023. Jak wygląda matura ustna z języka polskiego? Ile trwa, jakie są pytania, czy można nie zdać matury ustnej? Maja Czech

Ile trwa, jakie są pytania, czy można nie zdać matury ustnej? Dawid Łukasik/Polska Press Grupa

Uczniowie w roku 2023 po raz pierwszy od kilku lat podejdą do obowiązkowej matury ustnej. To może budzić wiele pytań zarówno wśród maturzystów jak i ich rodziców. Czy można nie zdać matury ustnej? Co trzeba umieć, aby uzyskać jak najwyższy wynik z języka polskiego? Ile trwa egzamin? Oto wszystko, co musicie wiedzieć!