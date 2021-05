Matura próbna polski 2021. Przecieki maturalne. Co pojawiło się na testach maturalnych z języka polskiego? Oto pewniaki na egzaminie!

To pewne! Tegoroczne próbne egzaminy maturalne rozpoczną się na początku marca . Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wówczas udostępnią szkołom materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach.

Zdania wśród polonistów na temat zbliżającej się próbnej matury z języka polskiego są podzielone. Jedni są zdania, że uczniowie, którzy utrwalali wiedzę z lekcji na lekcję nie mają powodu do obaw i uzyskanie dobrego wyniku nie powinno sprawić im trudności. Są też i tacy nauczyciele, którzy należą do zwolenników wzmożonego powtarzania materiału przed egzaminem. Zarówno jedni, jak i drudzy są zgodni w jednej kwestii - uczniowie powinni przypomnieć sobie przed testem 9 głównych lektur, tzw. "gwiazdkowych" .

Myśląc o zbliżającej się próbnej maturze z języka polskiego dostajesz migreny, a Twoje ciało opanował stres? Głowa do góry! Śpieszymy z pomocą. Specjalnie dla Was zebraliśmy PEWNIAKI - tematy, które warto sobie powtórzyć przed egzaminem, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawią się w tym roku na egzaminie . Szczegóły poniżej!

Próbny egzamin maturalny z polskiego 2021. Nie zapomnij o formach pisemnych

Nieodłącznym elementem matury pisemnej (również próbnej) jest praca pisemna, dlatego też, aby uzyskać jak największą ilość punktów za to zadanie zaleca się powtórzenie informacji na temat podstawowych form pisemnych - zaproszeniu, streszczeniu, opisie, charakterystyce czy rozprawce[b]. W tej kwestii warto przypomnieć sobie wszelkie kwestie formalne, które składają się na daną formę - np. [b]zwroty charakterystyczne dla zaproszenia, strukturę charakterystyki, różnice pomiędzy opisem a charakterystyką czy ilość argumentów, niezbędnych w rozprawce.

Dla przykładu - w ubiegłorocznym arkuszu maturalnym z języka polskiego pojawiły się takie prace pisemne:

streszczenie tekstu "Co znaczy myśleć?" (J.Tischner) na 40-60 słów, wypracowanie (rozprawka) na minimum 250 słów - "Wesele" (S.Wyspiański) lub "Daremne" (A.Kamieńska)

Pewniaki na maturze próbnej z polskiego. Typy zadań

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się zazwyczaj z 13-14 zadań. Egzamin ten można podzielić na 3 części, z których pierwsze dwie to zadania odnoszące się do podanych tekstów, a ostatnia - to praca pisemna. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z polskiego to: 70 pkt.