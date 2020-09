Matura poprawkowa 2020. Kiedy będą poprawkowe egzaminy maturalne? Data, terminy CKE. Przecieki: co będzie na maturze poprawkowej?

MATURA POPRAWKOWA 2020. W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa terminarz egzaminacyjny uległ zmianie, a co za tym idzie - poprawkowe egzaminy odbędą się w innym - późniejszym - terminie. Którego września maturzyści mogą podejść do poprawkowych egzaminów dojrzałości? Czego możemy spodziewać się na maturze? Znamy pewniaki!

Każdemu może powinąć się noga. Nie inaczej jest w przypadku matury. Zazwyczaj maturzyści potykają się na pisemnym egzaminie maturalnym z matematyki. Poprawkowa matura nie jest tak straszna jak ją malują. Aby do niej przystąpić, należy spełnić pewien warunek - nie zdać tylko jednego egzaminu pisemnego. Matura poprawkowa 2020 w dobie koronawirusa Centralna Komisja Egzaminacyjna podjęła decyzję mówiącą, że w 2020 roku poprawkowy egzamin maturalny w szkołach średnich odbędzie się na początku września. Przypominamy, że wcześniej poprawki planowano na 24 i 25 sierpnie br. Warto wspomnieć, że wszelkie tegoroczne egzaminy zostały przeprowadzone w sposób odmienny niż dotychczas. Wszystko to za sprawą wybuchu pandemii koronawirusa, która nie daje za wygraną.

Matura poprawkowa 2020. Kiedy odbędzie się egzamin? Daty, terminy, harmonogram Z informacji opublikowanych przez CKE wynika, że poprawkowy egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki, języka obcego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, WOS i pozostałych przedmiotów zdawanych w formie pisemnej w 2020 roku odbędzie się we wtorek, 8 września 2020 roku o godz. 14:00.

WAŻNE! Informacja o miejscu egzaminu znajduje się na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. ZOBACZ TAKŻE: Matura 2020. Wyniki CKE: Egzamin maturalny zdało 74 proc. uczniów, poprawka we wrześniu Matura 2020. Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego? Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci wszystkich typów szkół, którzy podeszli do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

Wyniki poprawkowej matury 2020. Termin CKE ogłosiło, że wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych muszą zostać ogłoszone do 30 września 2020 roku. W tym samym terminie CKE zobowiązana jest przekazać szkołom i uczniom świadectwa maturalne.

MATURA 2020. TU ZNAJDZIESZ ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI Z WIĘKSZOŚCI PRZEDMIOTÓW: MATURA 2020. Arkusze i odpowiedzi z egzaminów

Matura poprawkowa 2020. Co ze studiami? Będą dodatkowe rekrutacje! W ubiegłym roku matury nie zdało także sporo osób. Część z nich przystąpiła do poprawki w sierpniu. Reszta podjęła się walki w 2020 roku i już szykuje się na studia. Czy mimo oblanej matury i poprawek we wrześniu, można w tym samym roku dostać się na uczelnię wyższą?

Oczywiście! Ważne, aby dopilnować terminów składania dokumentów, podanych na stronie wybranej przez nas uczelni. W zależności od uczelni, na kierunkach, na których są jeszcze wolne miejsca - prowadzona jest druga, a czasem nawet i trzecia rekrutacja. Wrześniowy harmonogram naboru pozwala składać dokumenty do prawie końca września, umożliwia to normalne rozpoczęcie zajęć na uczelniach.

Matura poprawkowa 2020. Przecieki Co roku w sieci roi się od budzących podejrzenia stron oferujących informacje, które rzekomo mają być przeciekami maturalnymi. Możemy natknąć się też na takie osoby, które uważają, że znają dokładne pytania i odpowiedzi poprawkowych egzaminów maturalnych 2020. Nic bardziej mylnego! Nie rejestrujcie się na stronach internetowych, które oferują, że za sprawą drobnej opłaty, zapewnią Wam dobrze zdaną maturę. Przypominamy, że wszelkie pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu matury jeszcze tego samego dnia. Nie dajcie się nabrać!

Z czym we wrześniu 2020 roku przyjdzie zmierzyć się maturzystom? Sprawdźcie niżej!

Pewniaki maturalne. Te tematy mogą się pojawić na egzaminie! JĘZYK POLSKI Co mówią poloniści o maturze poprawkowej 2020 z języka polskiego? Jedni są zdania, że nie ma powodów do obaw, bowiem w sytuacji, gdy uczeń powtórzył sobie wiedzę zdobytą w szkole, zdanie egzaminu nie powinno sprawić im trudności. Z kolei są też tacy, którzy są zwolennikami codziennego powtarzania materiału. Co ważne, zarówno jedni, jak i drudzy dodają, że uczniowie powinni przypomnieć sobie 9 głównych lektur, tzw. "gwiazdowych". Oto one:

Bogurodzica

Treny, Pieśni, Psalmy - Jan Kochanowski

- Jan Kochanowski Dziady cz.III - Adam Mickiewicz

- Adam Mickiewicz Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz

- Adam Mickiewicz Krzyżacy/Potop/Quo vadis - Henryk Sienkiewicz

- Henryk Sienkiewicz Lalka - Bolesław Prus

- Bolesław Prus Wesele - Stanisław Wyspiański

- Stanisław Wyspiański Ferdydurke - Witold Gombrowicz

- Witold Gombrowicz Wybrane opowiadanie- Bruno Schulz Warto przypomnieć, że na czerwcowej maturze z języka polskiego pojawiło się "Wesele", co oznacza, że prawdopodobnie lektura ta nie pojawi się we wrześniu. Powtarzając przed egzaminem warto przypomnieć sobie książki, których znajomością można będzie pochwalić się chociażby w rozprawce lub innej pracy pisemnej. W natłoku informacji i emocjonujących wydarzeń warto znaleźć chwilę na zapoznanie się z twórczością m.in. Stefana Żeromskiego, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Jana Kasprowicza, Bolesława Leśmiana, Bruno Schulza czy Jarosława Iwaszkiewicza. Koniecznie sprawdźcie także cechy poszczególnych epok literackich, a także najważniejsze motywy literackie. Nie zapominajmy o podstawowych formach pisemnych - zaproszeniu, opisie, charakterystyce, czy najbardziej popularnej - rozprawce. W tej kwestii warto przypomnieć sobie wszelkie kwestie formalne, które składają się na daną formę - np. zwroty charakterystyczne dla wybranej formy. MATEMATYKA Jak co roku specjaliści w zakresie matematyki uspokajają wszystkich, że zadania matematyczne, które pojawią się na tzw. poprawkowym egzaminie dojrzałości są od lat takie same. Jedyne co się zmienia to liczby i kolejność ułożenia zadań. Z tego też względu przygotowaliśmy 10 najczęściej pojawiających się działów na maturze. Oto one:

procenty

potęgi i pierwiastki

rachunek prawdopodobieństwa

logarytymy

funkcja kwadratowa

funkcja liniowa

wartość bezwględna

układy równań

ciągi arytmetyczne

geometria przestrzenna i trygonometria Przykładowy arkusz z zadaniami znajdziesz tutaj. JĘZYK ANGIELSKI Dokładne sprecyzowanie tematyki i zagadnień, które pojawią się na egzaminie maturalnym z języka obcego wydaje się być niemożliwe. Znacznie prościej podać typy zadań, które znalazły się w arkuszach z poprzednich matur. Poniżej prezentujemy typy zadań, które pojawiały się w minionych latach. Jak co roku pierwsze trzy zagadnienia to zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Oprócz zadań słuchowych w arkuszach maturalnych z języka angielskiego pojawiają się również zadania sprawdzające rozumienie i pracę nad tekstem. W dalszej części egzaminu pojawiają się też zadania dotyczące przyporządkowania paragrafu-tytułu do odpowiedniego akapitu. Tuż za tym zagadnieniem znajduje się zadanie, w którym w wyznaczonych lukach trzeba umieścić pasujące zdania. Kolejne 2-3 zadania to ćwiczenia testowe ABCD, w których wybiera się jedną prawidłową odpowiedź. Do jednych z cięższych zadań egzaminu maturalnego należy uzupełnienie tekstu pojedynczymi wyrazami tak, aby powstał logiczny i spójny tekst.

Warto wspomnieć, że znaczną ilość punktów można zdobyć dzięki pracy pisemnej. W zależności od wskazanej formy tekstu w poprzednich latach musiał on zawierać od 80 do 250 znaków. W czerwcu 2020 roku maturzyści zostali zobligowani do napisania emaila do kolegi z Londynu. Trzeba było zrelacjonować w nim wycieczkę zorganizowaną przez biuro podróży. Jak myślicie, które tematy pojawią się na poprawkowych egzaminach maturalnych 2020? Piszcie w komentarzach!