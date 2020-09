Matura poprawkowa 2020 język angielski. ODPOWIEDZI i ARKUSZ CKE 8.09.2020? Czy egzamin z angielskiego sprawił trudność zdającym?

Matura poprawkowa 2020 język angielski. Poprawkowe egzaminy maturalne w 2020 roku odbywają się wyjątkowo póżno. Wszystko to za sprawą wybuchu epidemii koronawirusa, czego skutkiem było przesunięcie terminu głównego egzaminu. Maturę z angielskiego uczniowie powtarzali we wtorek, 8.09.2020 roku. Co pojawiło się na egzaminie poprawkowym z angielskiego? Zobaczcie arkusz CKE!