Matura poprawkowa 2020 język angielski. Jak wyglądały arkusze CKE 8.09.2020? Czy egzamin z angielskiego sprawił trudność zdającym?

Matura poprawkowa 2020 język angielski. Poprawkowe egzaminy maturalne w 2020 roku odbywają się wyjątkowo póżno. Wszystko to za sprawą wybuchu epidemii koronawirusa, czego skutkiem było przesunięcie terminu głównego egzaminu. Maturę z angielskiego uczniowie powtarzali we wtorek, 8.09.2020 roku. Co pojawiło się na egzaminie poprawkowym z angielskiego?

Matura poprawkowa 2020 angielski. ARKUSZE CKE 8.09.2020 Matura poprawkowa z języka angielskiego odbyła się we wtorek, 8 września 2020 roku. To właśnie wtedy uczniowie ponownie zmierzyli się z egzaminem dojrzałości z języka obcego. Z informacji udostępnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Gdańsk wynika, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym rozpoczął się w macierzystych szkołach zdających 8 września 2020 roku o godzinie 14:00. Arkusz wraz z odpowiedziami tegorocznej poprawki z angielskiego opublikujemy we wtorek po godz. 18.

Matura 2020. Poprawka z języka obcego. Kto może przystąpić do egzaminu we wrześniu? Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci wszystkich typów szkół, którzy podeszli do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej. WAŻNE! W tym roku nie odbywają się egzaminy ustne. Wyniki matury poprawkowej 2020. Termin CKE ogłosiło, że wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych muszą zostać ogłoszone do 30 września 2020 roku. W tym samym terminie CKE zobowiązana jest przekazać szkołom i uczniom świadectwa maturalne. Przecieki maturalne, matura poprawkowa 2020. Co może pojawić się na egzaminie z matematyki 8.09.2020? Dokładne sprecyzowanie tematyki i zagadnień, które pojawią się na egzaminie maturalnym z języka obcego wydaje się niemożliwe. Znacznie prościej podać typy zadań, które znalazły się w arkuszach z poprzednich matur. Poniżej prezentujemy typy zadań, które pojawiały się w minionych latach. Sprawdźcie sami! Jak co roku pierwsze trzy zagadnienia to zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Co istotne, z reguły pytania te dotyczą semantyki danego tekstu, dlatego ważne jest skupienie się podczas odsłuchiwania nagrań. Oprócz zadań słuchowych w arkuszach maturalnych z języka angielskiego pojawiają się również zadania sprawdzające rozumienie i pracę nad tekstem. W dalszej części egzaminu pojawiają się też zadania dotyczące przyporządkowania paragrafu-tytułu do odpowiedniego akapitu. Tuż za tym zagadnieniem znajduje się zadanie, w którym w wyznaczonych lukach trzeba umieścić pasujące zdania. Kolejne 2-3 zadania to ćwiczenia testowe ABCD, w których wybiera się jedną prawidłową odpowiedź. Do jednych z cięższych zadań egzaminu maturalnego należy uzupełnienie tekstu pojedynczymi wyrazami tak, aby powstał logiczny i spójny tekst. Warto wspomnieć, że znaczną ilość punktów można zdobyć dzięki pracy pisemnej. W zależności od wskazanej formy tekstu w poprzednich latach musiał on zawierać od 80 do 250 znaków.