Matura podstawowa język polski. Arkusze, odpowiedzi, tematy rozprawek. Co było na maturze z polskiego 2019-2021?

Matura język polski podstawowy 2022 - jak wygląda?

Matura, w przeciwieństwie do egzaminu ósmoklasisty, jest egzaminem, którego można nie zaliczyć. Aby otrzymać świadectwo maturalne należy uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego z trzech egzaminów obowiązkowych. Każdy maturzysta MUSI podejść do testu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym.

Dodatkowo wymagane jest również podejście do co najmniej jednego egzaminu w zakresie rozszerzonym, jednak ten wynik nie ma wpływu na zaliczenie matury.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - testu złożonego z pytań zamkniętych i otwartych oraz wypracowania. Za wszystkie zadania można otrzymać łącznie 70 punktów (20 za test i 50 za wypracowanie). Aby zdać, trzeba zdobyć więc minimum 21 punktów.

Na rozwiązanie testu uczniowie mają 170 minut. Ze względu na to, że za samo wypracowanie można uzyskać większość punktów, warto przygotować się jak najlepiej do tej, drugiej, części, i wiedzieć, jak najwięcej o lekturach obowiązkowych.