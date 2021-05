Matura matematyka 2021. Rozszerzenie. ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. Jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki 11.05.2021?

Matura 2021: Język polski na poziomie rozszerzonym. Przestrzeń zdominowała maturalne tematy. Komentarze uczniów i polonistki

Dokładnie 4 166 maturzystów z województwa pomorskiego zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, 3 892 zgłosiło chęć przystąpienia do egzaminu po raz pierwszy, a po raz kolejny – 274. Przypomnijmy, w tym roku przystąpienie do matury z tzw. „rozszerzenia” nie jest obowiązkowe. Nie ma też obowiązku przystępowania do matury ustnej. Aby otrzymać świadectwo maturalne, wystarczy zdać trzy przedmioty na poziomie podstawowym: język polski, matematykę i język obcy.