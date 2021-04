Matura i egzamin ósmoklasisty 2021. Konferencja MEN i ministra Przemysława Czarnka na temat egzaminów 2021 - 2023

Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty 2021 odbędą się zgodnie z zaplanowanymi terminami – zapowiedział podczas konferencji prasowej 21.04.2021 minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. To oznacza, że egzamin maturalny będzie trwać od 4 do 20 maja 2021, a egzamin ósmoklasisty od 25 do 27 maja 2021.

- Nie ma żadnych przesłanek i żadnego zagrożenia dla tych terminów i dla stacjonarnej formy egzaminu – dodał minister.

Szef MEiN podkreślił, że zarówno egzamin maturalny, jak i ósmoklasisty mają odbyć się w uproszczonej formule - na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020. Dla zdających oznacza to mniej materiału do przyswojenia.

Minister odniósł się także do kwestii bezpieczeństwa na egzaminach:

- Nie będzie żadnych testów na koronawirusa przed egzaminami, nie chcemy w żaden sposób stresować maturzystów i ósmoklasistów, wystarczą te obostrzenia sanitarne i reżim sanitarny, który był stosowany na egzaminach próbnych do tego, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczestników egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasisty.