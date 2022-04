Matura 2022. Przesądy maturalne. Co przynosi szczęście na maturze? Zwyczaje i obrzędy

Matura 2022 - jak zdać?

Każdy maturzysta doskonale wie o tym, że aby zdać maturę i uzyskać świadectwo dojrzałości należy zdobyć co najmniej 30% punktów z trzech obowiązkowych egzaminów. Są to egzaminy na poziomie podstawowym z matematyki, języka polskiego i języka obcego.

Matura 2022 - o czym należy pamiętać?

Tuż przed maturą podaruj sobie powtórki na ostatnią chwilę. O wiele więcej pożytku przyniesie ci odpoczynek i regeneracja. Upewnij się, że masz przygotowane wszystko, co musisz zabrać ze sobą na salę egzaminacyjną. Sprawdź, czy w twoich przyborach nie znajdują się rzeczy niedozwolone na maturze. Więcej o tym, co możesz wnieść na maturę przeczytasz tutaj:

Matura 2022 - stres przed egzaminem. Jak go opanować?

Pamiętaj o tym, że stres to twój największy wróg. Może pochłonąć ogromną część zapamiętanej przez ciebie wiedzy. Kluczem do powodzenia na maturze (oczywiście oprócz sumiennej nauki) jest opanowanie nerwów. To niełatwa sztuka, jednak z pomocą przychodzą profesjonaliści. Sprawdźcie, jakie są najskuteczniejsze sposoby na opanowanie stresu przedmaturalnego w tekście poniżej: