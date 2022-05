Matura 2022 na Pomorzu. Egzamin z języka polskiego 4.05.2022. Jakie tematy wypracowań 2022? Opinie i komentarze matura 2022 Maja Czech

Dziś pierwszy dzień matur 2022. Maturzyści rozpoczynają sesję egzaminów dojrzałości maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to przedmiot obowiązkowy, a więc każdy uczeń musi do niego podejść i zaliczyć na co najmniej 30 proc., aby zdać maturę w pierwszym terminie.