Matura 2022: matematyka. Co było na maturze 5.05.2022? Opinie, wrażenia, komentarze. Tutaj znajdziesz arkusz, a także odpowiedzi CKE

MATURA 2022 na Pomorzu - ile osób pisze?

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z trzech testów obowiązkowych. Oznacza to, że każda osoba zdająca maturę mus do niego podejść i uzyskać co najmniej 30% punktów aby uzyskać świadectwo dojrzałości.

W 2022 roku do matury na Pomorzu podchodzi 22 371 osób. Najwięcej w Gdańsku - 5777 maturzystów.

KARTUZY: