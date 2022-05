Matura 2022 - język angielski rozszerzony. Jakie były tematy? Odpowiedzi i arkusz CKE. Matura rozszerzona angielski 9.05.2022 Maja Czech

Egzamin maturalny z języka angielskiego już się rozpoczął. To pierwszy egzamin nieobowiązkowy podczas majowej serii matur 2022 roku. Czy matura rozszerzona jest trudna? W tym artykule opublikujemy ARKUSZE CKE, a poniżej znajdziecie link do ODPOWIEDZI Z ANGIELSKIEGO ROZSZERZONEGO. Wróćcie do artykułu chwilę po godzinie 14.00