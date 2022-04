Matura 2022 język angielski, poziom podstawowy. ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI. Zobacz rozwiązania arkusza maturalnego z angielskiego 6.05.2022

Matura 2022. Język angielski - poziom podstawowy 6.05.2022. ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI

W piątek 6 maja 2022 o godzinie 9.00, maturzyści zmierzą się z egzaminem z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Większość uczniów, jak co roku, wybierze egzamin z języka angielskiego. Będzie to ostatni egzamin obowiązkowy podczas matury 2022. Arkusz egzaminacyjny z angielskiego pojawi się na stronie CKE tego samego dnia.

Opublikujemy go w tym artykule tuż po godzinie 14.00.