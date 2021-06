Matura 2021 w terminie dodatkowym. Jak przebiega na Pomorzu i ile osób do niego przystępuje? Kiedy wyniki matur 2021?

Matura 2021 w reżimie sanitarnym

W 2021 roku maturzyści zdawali egzaminy sprawdzające wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 roku. Co to miało oznaczać w praktyce? Okrojone wymagania i mniejszą liczbę zadań do rozwiązania.

Egzamin maturalny przeprowadzany był tylko w części pisemnej (wyjątek stanowili maturzyści, którzy musieli przedstawić wynik z matury ustnej podczas rekrutacji na uczelnię zagraniczną). Nie było też obowiązku przystąpienia do przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent mógł jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Sesja główna egzaminu maturalnego odbywała się w dniach 4-21 maja 2021. Co jednak, jeżeli ktoś z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do matury w tych dniach?