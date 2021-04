Matura 2021 przełożona lub odwołana? Terminy tegorocznych egzaminów raczej są niezagrożone. MEN nie zamierza nic zmieniać przez pandemię

Matura 2021 zbliża się wielkimi krokami. Już wkrótce maturzyści zasiądą oni w szkolnych ławkach i rozpoczną rozwiązywanie arkuszy maturalnych. MEN nie podał informacji o przełożeniu matury. Zdania na ten temat są jednak podzielone. Jedni sugerują, że termin egzaminów maturalnych i ósmoklasisty należałoby przesunąć, inni - chcą jak najszybciej przebrnąć przez testy. Rząd w tej chwili nie przewiduje zmiany w dotychczasowych terminach egzaminów.

Termin matury bez zmian. Nie ma decyzji o przesunięciu Egzaminy będą miały charakter pisemny i przeprowadzone zostaną z zachowaniem reżimu sanitarnego. Lewica uważa, że to za mało i domaga się zaszczepienia wszystkich maturzystów przed przystąpieniem do egzaminów. Niektórzy nauczyciele twierdzą, że matury należy przesunąć do czasu aż pedagodzy zaszczepią się drugą dawką szczepionki. Pojawiają się też głosy, że matury należy odwołać. Gdzie w tym wszystkim są maturzyści? – Jestem skrajnie zmęczona, mam wszystkiego dość – mówi nam jedna z tegorocznych maturzystek. Czytaj więcej >>> Matura 2021. Będzie zmiana terminów? Rząd nie widzi powodów Tegoroczne egzaminy maturalne zbliżają się do nas wielkimi krokami. Za nieco ponad trzy tygodnie uczniowie winni zasiąść w ławkach i rozwiązywać arkusze maturalne. Pojawiają się jednak pewne głosy, które sugerują przesunięcie matur nawet o 6 tygodni. Za powód takich spekulacji podaje się niepokojąco wysoką liczbę zakażeń koronawirusem i zdalne nauczanie, którego jakość wielu kwestionuje. Przypominamy, że w 2020 roku - gdy nowych zakażeń w ciągu doby było znacznie mniej - podjęto decyzję o przeniesieniu egzaminów dojrzałości z maja na czerwiec. Mimo tego, rząd obecnie nie widzi potrzeby zmiany terminu egzaminów maturalnych w 2021 roku.

Termin matur przesunięty o 4 do 6 tygodni? Dariusz Piontkowski: "uczniowie przystępujący do egzaminów nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego" We wtorek, 6 kwietnia wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski podczas audycji radiowej w Radiu Zet powiedział, że uczniowie przystępujący do egzaminów nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. - Na razie nie widać powodu, dla którego mielibyśmy zmieniać termin matur. Próbne matury i egzaminy ósmoklasistów pokazały, że w bezpieczny sposób można te egzaminy przeprowadzić - wyjaśnił wiceszef resortu edukacji.

Odniósł się także do opinii ekspertów, którzy sugerowali, aby egzaminy przesunąć o 4 do 6 tygodni i powoływali się na ubiegłoroczne odroczenie matur. - Przypomnę, że inaczej w tamtym roku zachowywaliśmy się i inaczej ocenialiśmy skalę epidemii. Dziś mamy ze sobą doświadczenie kilkumiesięczne i nie widzę powodu, by zmienić termin egzaminów - dodał wiceminister Piontkowski.

Termin matur 2021. Ostateczną decyzję w tej sprawie poznamy w przyszłym tygodniu Podczas piątkowej rozmowy w RMF FM, minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził wcześniejsze domysły i informacje. W trakcie rozmowy został zapytany o to, czy matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się we wcześniej ustalonych terminach. - Najprawdopodobniej tak, ale ostateczną decyzję przeciągnę na przyszły tydzień, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna po świętach - odpowiedział szef resortu zdrowia. W dalszej części rozmowy minister Niedzielski wskazał, że pytanie to skierowane jest głównie do ministra edukacji Przemysława Czarnka, z którym ściśle współpracuje. Zaznaczył jednak, że dołożą wszelkich starań, aby egzaminy odbyły się w normalnych terminach. Według szefa resortu zdrowia priorytetem jest przywracanie edukacji - począwszy od żłobków i przedszkoli, a skończywszy na szkołach.

Matura 2021 odwołana? Przykłady w Europie. Niektórzy odwołują, inni przesuwają Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami życie wszystkim. Ze względu na coraz cięższą sytuację epidemiologiczną w wielu krajach Europy zmieniły się zasady prowadzenia zajęć i... egzaminów. Rządy niektórych państw już na początku marca podjęły decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia tegorocznych egzaminów. Mowa m.in. o Wielkiej Brytanii, w której to nauczyciele wystawią końcowe oceny uczniom. Z podobną sytuacją możemy spotkać się w Norwegii, gdzie nie odbędą się egzaminy pisemne i ustne. Szefowa owego rządu w uzasadnieniu powiedziała, że pandemia koronawirusa i edukacja zdalna sprawiły iż realizacja programu może znacznie różnić się między placówkami, a przecież chodzi o to, żeby każdy uczeń został oceniony sprawiedliwie.

We Włoszech maturzystów czeka tylko jeden egzamin ustny ze wszystkich przedmiotów, z wyłączeniem wychowania fizycznego. Uczeń zostanie zobligowany do przygotowania we wcześniejszym terminie pracy na temat wcześniej uzgodniony.

Z kolei Czechy przymierzają się do przeprowadzenia matury urzędowej, co oznacza, że oceny wystawione zostaną w oparciu o średnią ocen ze wszystkich lat nauki. Jeśli komuś zaproponowana ocena nie będzie odpowiadać - przysługuje mu prawo do przystąpienia do egzaminu. Francja zdecydowała się na jeszcze inny sposób - jedną trzecią oceny końcowej będzie ocena z trzech ostatnich semestrów nauki. Są też kraje, które zdecydowały się na wydłużenie czasu trwania egzaminów. Przykład takiego państwa stanowi Litwa, gdzie egzaminy maturalne z języka ojczystego i matematyki zostaną wydłużone o 15 minut. U naszych zachodnich sąsiadów zdania, co do formy i terminu przeprowadzenia egzaminów w 2021, są podzielone. Jedni wnioskują za ich odwołaniem, inni oponują za przesunięciem terminu. Najprawdopodobniej egzaminy odbędą się w oparciu o zasady ustalone przez poszczególne kraje związkowe. Z dostępnych informacji wynika, że w krajach związkowych, gdzie liczba nowych zakażeń obecnie niepokojąco wzrasta, matury przesunięto już na czerwiec.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2021 Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, tegoroczni maturzyści będą pisać egzamin maturalny w terminie od 4 do 20 maja 2021 roku. Egzaminy ustne odbędą się w dniach od 19 do 21 maja, a przystąpić będą mogły do nich osoby, startujące na zagraniczne uniwersytety. Osoby, które zmagają się z problemami zdrowotnymi będą mogły podejść do matury

w dodatkowym terminie, który przypada na czerwiec 2021. Wyniki matur, które odbyły się w terminie podstawowym poznamy już 5 lipca. Uczniowie, którym nie udało się uzyskać wystarczającej liczby punktów, będą mogli spróbować swoich sił w poprawkowym egzaminie maturalnym, który zaplanowano na sierpień 2021 roku.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram tegorocznych matur: 4 maja 2021 (wtorek) g. 9:00 - język polski – poziom podstawowy (pp*)

g. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony (pr*)

5 maja 2021 (środa) g. 9:00 - matematyka – pp

g. 14:00 - historia muzyki – pr 6 maja 2021 (czwartek) g. 9:00 - język angielski – pp

g. 14:00 - historia sztuki – pr 7 maja 2021 (piątek) g. 9:00 - język angielski – pr, język angielski – (poziom dwujęzyczny) dj*

g. 14:00 - filozofia – pr 10 maja 2021 (poniedziałek) g. 9:00 - język polski – pr

g. 14:00 - język łemkowski – pr, język kaszubski – pr 11 maja 2021 (wtorek) g. 9:00 - matematyka – pr

g. 14:00 - wiedza o społeczeństwie – pr 12 maja 2021 (środa) g. 9:00 - biologia – pr

g. 14:00 - język francuski – pr, język francuski – dj

13 maja 2021 (czwartek) g. 9:00 geografia – pr

g. 14:00 język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp, język włoski – pp 14 maja 2021 (piątek) g. 9:00 - chemia – pr

g. 14:00 - język niemiecki – pr, język niemiecki – dj 17 maja 2021 (poniedziałek) g. 9:00 - historia – pr

g. 14:00 - język rosyjski – pr język rosyjski – dj

18 maja 2021 (wtorek) g. 9:00 - fizyka – pr

g. 14:00 - język hiszpański – pr, język hiszpański – dj 19 maja 2021 (środa) g. 9:00 - informatyka – pr

g. 14:00 - język włoski – pr język włoski – dj

20 maja 2021 (czwartek) g. 9:00 - języki mniejszości narodowych – pp

g. 14:00 - języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** WAŻNE! W sytuacji, gdy zapadnie decyzja o zmianie terminów tegorocznych egzaminów dojrzałości, powyższe daty ulegną zmianie.

Zmiany na tegorocznym egzaminie dojrzałości. Będzie inny niż wszystkie dotychczas Egzamin dojrzałości w 2021 roku będzie inny niż wszystkie. Zostanie on wyjątkowo przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak zawsze - w oparciu o wymagania określone w podstawie programowej. Oto najważniejsze zmiany na maturze 2021: rezygnacja z obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego,

część ustna egzaminu będzie nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest niezbędny w procesie rekrutacji na uczelnię lub do realizacji umów międzynarodowych,

w terminie poprawkowym nie odbędą się egzaminy ustne,

zmniejszenie liczbę zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu

Warto jednak wspomnieć, że egzaminy mają zostać przeprowadzone z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że uczniowie będą musieli zachować dystans, zasłonic nos i usta czy dezynfekować ręce. Wymogiem będzie również częsta dezynfekcja pomieszczenia.

