Matura 2021: matematyka. Co pojawiło się w tym roku na maturze? Jakie są pierwsze wrażenia maturzystów?

Maturzyści wyszli już z sal egzaminacyjnych. W środę, 5 maja 2021 przystępowali do drugiego obowiązkowego egzaminu – z matematyki na poziomie podstawowym. Jak im poszło? Maturzyści dzielą się swoimi pierwszymi wrażeniami.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści mają już za sobą. To przedmiot, który rokrocznie spędza sen z powiek młodzieży przystępującej do egzaminu dojrzałości. Co pojawiło się na maturze z matematyki? Czy egzamin był trudny, czy może niekoniecznie? Z pierwszych relacji maturzystów wiemy, że pojawiła się m. in. geometria analityczna i ciągi. Były też równania i nierówności oraz prawdopodobieństwo. MATURA 2021 Z MATEMATYKI. ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI

Pierwsze wrażenia maturzystów O maturę z matematyki zapytaliśmy w II LO w Gdyni. Jak maturę oceniają ci, którzy tam przystępowali do egzaminu?

Anita, tegoroczna maturzystka mówi tak: - Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, egzamin był raczej łatwy i myślę, że dobrze mi poszło. Takich zadań się spodziewałam, były bardzo przyjemne.

O swoich pierwszych wrażeniach mówią maturzyści z XV LO w Gdańsku. Patryk z tamtejszego LO tuż po wyjściu z sali powiedział nam tak:- Przyznam, że jestem z tych uczniów, którzy z matematyką mają lekki problem, aczkolwiek okazało się, że ten egzamin był bardzo przyjemny. Nie chcę mówić, że ten egzamin był wyjątkowo łatwy, ale był do przejścia. Jeżeli ktoś miał chociaż to minimum wiedzy czy szczęścia, to mogło mu się udać – ocenia maturzysta. Dodaje, że jeżeli chodzi o zadania zamknięte, sporo poleceń dotyczyło pola trójkąta, pola kwadratu, za to mniej zadań dotyczyło funkcji.

Michalina i Jakub, także z II LO dodają, że na maturze nie pojawiło się nic czego nie przerabialiby na lekcjach. - Również uważamy, że egzamin należał do tych łatwiejszych. Może pomogło także to, że stresowaliśmy się mniej niż wczoraj. Liczymy na dobre wyniki.

Matura i obostrzenia sanitarne To drugi rok z rzędu, w którym ze względu na pandemię, egzamin maturalny odbywa się praktycznie wyłącznie w formie pisemnej. Do egzaminów w części ustnej przystępują tylko absolwenci, którym wynik takiego egzaminu jest potrzebny do rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Podczas egzaminów zarówno uczniów, jak i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne sanitarne.

Na Pomorzu maturę zdaje około 23,5 tys. osób, w całym kraju -271 tys. Majowa sesja egzaminu maturalnego potrwa do 20 maja 2021.

