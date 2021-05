Matura 2021: geografia, poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. Jakie zadania na maturze z geografii 13.05.2021?

Egzamin ósmoklasisty 2021. Przecieki egzaminacyjne. Jakie zadania na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z matematyki? Oto pewniaki!

Przed nami tegoroczny egzamin ósmoklasisty! Test z matematyki co roku spędza sen z powiek ósmoklasistom. Z egzaminem tym uczniowie zmierzą się już w środę, 26 maja. Wielu z nich szuka informacji, przykładowych zadań i przecieków w sieci - wszystko po to, aby zdać jeden z najcięższych egzaminów. Nie dajcie się nabrać na osoby, które rzekomo posiadają poprawne odpowiedzi egzaminacyjne! Często za tymi działaniami kryją się oszuści. Co będzie na tegorocznym teście z matematyki? Czego można się spodziewać na egzaminie ósmoklasisty? Sprawdź!