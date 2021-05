Matura 2021. Egzaminy z geografii i biologii. "To były trudne egzaminy". Komentarze maturzystów

„Tragicznie”, „Liczę na 10 procent”, „Bardzo trudne” - pisali maturzyści w sieci. Inni do sprawy podeszli trochę spokojniej – komentowali, że zadania nie były typowe, wymagały nieszablonowego myślenia, ale były do rozwiązania.

Język polski, matematyka i język obcy – te przedmioty, zdane na poziomie podstawowym wystarczą, by uzyskać w tym roku świadectwo maturalne. Wielu uczniów decyduje się jednak jeszcze na tzw. przedmioty dodatkowe – na poziomie rozszerzonym. Często są one wymagane przy rekrutacji na studia. Jednym z popularniejszych przedmiotów wśród pomorskich maturzystów była geografia i biologia .

- Najbardziej zdziwiło mnie to, że zadania nie były ułożone w typowej kolejności. Zazwyczaj układane są zgodnie z kolejnością działów w podręcznikach, czyli najpierw geografia fizyczna, później społeczna, następnie geografia Polski, itd. Tym razem wszystko było pomieszane. Ogólnie powiedziałabym, że było średnio w porządku – pytania były sformułowane w specyficzny sposób, ale na wszystkie udało mi się coś odpowiedzieć. Było też rzeczy, których nie przerabialiśmy na lekcjach – jedna z nich dotyczyła budowy stożka wulkanicznego.

Matura 2021 z biologii

Dzień wcześniej, 12.05.2021 maturzyści podchodzili do egzaminu z biologii, także na poziomie rozszerzonym. Jego zdawanie zadeklarowało 3154 osób w naszym województwie. Co ciekawe, był to najchętniej wybierany przedmiot wśród tych, którzy do matury podchodzili po raz kolejny. Dla 718 osób był to kolejny egzamin z biologii, dla 2436 – pierwszy. Tutaj niestety uczniowie także narzekali, że był to trudny egzamin, mówili nawet, że pojawiły się pytania spoza wymagań egzaminacyjnych.