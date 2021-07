Matura 2021. Dostałeś za mało punktów? Pomorscy maturzyści proszą o wgląd do swoich prac. To początek walki o lepsze wyniki maturalne

Dwadzieścia dziewięć procent puntów, kiedy do zdania matury wymagane było 30? Chyba żaden maturzysta nie byłby zadowolony z takiej informacji. Niestety i takie wyniki na maturze 2021 się zdarzały. Przypomnijmy, jak wyglądała zdawalność tegorocznej matury na Pomorzu. Do egzaminu dojrzałości podchodziło 17223 absolwentów liceów i techników. Zdało 71,5 proc. z nich. 19,5 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu (co oznacza, że oblali tylko jeden przedmiot), 9 proc. – nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu. A, żeby zdać, uzyskać trzeba było właśnie trzydzieści procent z każdego obowiązkowego przedmiotu, czyli j. polskiego, matematyki i j. obcego na tzw. podstawie.

Za mało punktów z matury? Jest szansa na więcej!

Komuś, kto otrzymał informację o tym, że nie uzyskał świadectwa dojrzałości, z pewnością nie jest do śmiechu. Ale nie wszystko stracone. Maturzyści mogą ubiegać się o wgląd do swoich prac – to początek drogi do odwołania się od wyniku i szansy na „wyciśnięcie” dodatkowych punktów. Czy pomorscy maturzyści korzystają z tej opcji?