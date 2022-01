Mateusz Żukowski został piłkarzem Glasgow Rangers. Były zawodnik Lechii Gdańsk podpisał 3,5-letni kontrakt z mistrzem Szkocji

Żukowski ma ważny kontrakt z Lechią do końca czerwca tego roku, ale już wcześniej było jasne, że nie dojdzie do przedłużenia umowy. Rozmowy trwały, ale klubowi działacze nie mogli osiągnąć porozumienia z menedżerem zawodnika i w efekcie Mateusz nie poleciał z biało-zielonymi na zgrupowanie do Turcji. Najpierw trenował indywidualnie, a potem z drugim zespołem. Różnie mówiło się dlaczego nie doszło do porozumienia między Lechią i menedżerem piłkarza. Raz można było usłyszeć, że zawodnik miał zbyt wygórowane oczekiwania finansowe, innym razem mówiło się, że Lechia wycofała się z wynegocjowanych ustaleń. Pojawiały się też wieści, że poszło o brak zapisów w umowie, na których zależało stronie piłkarza.

Efekt końcowy jest taki, że Żukowski odchodzi z Lechii. W lipcu mógłby odejść jako wolny zawodnik, bowiem jego umowa przestanie obowiązywać. Lechii należałby się tylko ekwiwalent za wyszkolenie, który nie przekroczyłby stu tysięcy złotych. Mateusz dziś - w ostatnim dniu okna transferowego - przeniósł się do Glasgow Rangers na zasadzie transferu definitywnego. W Polsce okno transferowe jest otwarte do końca lutego, więc kluby jeszcze będą mogły sprowadzać nowych zawodników. W weekend pomyślnie przeszedł testy medyczne, a dziś podpisał 3,5-letni kontrakt z mistrzem Szkocji. Kwota transferu to 500 tysięcy funtów.

Żukowski nie miał pewnego miejsca w składzie Lechii, a to zmieniło się dopiero w tym sezonie, kiedy został przekwalifikowany na prawego obrońcę. Zaczął grać więcej, pomagał drużynie w ofensywie i jednocześnie uczył się defensywy, gdzie jeszcze przytrafiały mu się błędy. Do Glasgow Rangers na razie uda się głównie po naukę gry na tej pozycji. Podstawowym prawym obrońcą szkockiego klubu jest James Tavernier, a jego pozycja w zespole jest niepodważalna. To kapitan szkockiego zespołu i piłkarz, który gra praktycznie we wszystkich meczach. W zespole Glasgow Rangers rozegrał już w sumie 321 meczów, w których strzelił 71 goli i zaliczył 103 asysty. To fenomenalne statystyki. Mateusz będzie mógł się od niego uczyć i przejmie rolę zawodnika numer dwa w zespole na prawej obronie. Zastąpi Nathana Pattersona, którego Rangersi sprzedali do Evertonu za 14 milionów euro. Ten transfer jest jednak z pewnością dużą szansą dla Żukowskiego, bowiem trafi do mistrza Szkocji i aktualnego lidera tabeli, gdzie będzie miał szansę trenować z bardzo dobrymi piłkarzami i będzie mógł się rozwijać. Zarówno sam piłkarz, jak i Lechia, mogą być zadowoleni, że do sfinalizowania tej umowy dojdzie jeszcze przed zamknięciem okna transferowego. Gdańszczanie zarobią, a Żukowski nie zmarnuje pięciu miesięcy w rezerwach Lechii.