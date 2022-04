Mateusz Cegiełka z Chojniczanki Chojnice: Będę szukał szansy na kolejne strzały z dalszej odległości

Mateusz Cegiełka do Chojniczanki trafił prosto z Lechii Gdańsk. Jak mówi, transfer do zespołu z niższej ligi nie był dla niego trudną decyzją.

- Wtedy chciałem przede wszystkim grać, czyli robić to, co kocham najbardziej, a wiedziałem, że Chojniczanka jest klubem, który chce się rozwijać i ma ambicje do spełniania jak najwyższych celów. Cieszę się, że to wszystko się tak potoczyło - wyjaśnia.

Zawodnik z Działdowa urodził się w październiku 2001 roku i wciąż nabiera doświadczenia. - Czuję, że dojrzewam nie tylko jako sportowiec, ale też jako człowiek, choć tak naprawdę ten proces takiego dorosłego życia zaczął się u mnie już w wieku 12 lat, kiedy to opuściłem dom rodzinny. Obecnie jestem w Chojnicach, które są znacznie spokojniejszym miastem niż Gdańsk. Co prawda mniejszym, ale niczego tu nie brakuje, a zamiast morza jest tu piękne Jezioro Charzykowskie i co najważniejsze bardzo dobrze się tu odnajduję.