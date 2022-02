Matematyka na maturze. Czy to naprawdę konieczność?

Myśląc o matematyce, Weronika nie czuje niechęci. To nienawiść w najczystszej postaci. Nie rozumie nic z rachunku prawdopodobieństwa czy ciągów, geometria to dla niej czarna magia. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń, pełne wykresów i wzorów, wywołują w niej obrzydzenie. Są dla niej jak starożytne zwoje zapisane hieroglifami. Próbowała, naprawdę próbowała. Siedziała godzinami nad zadaniami, starała się znaleźć jakiś klucz do tej całej matmy, jakoś ją ugryźć, obłaskawić. Ale nic z tego. Z klasówek ma głównie pały.

Dwa razy w ubiegłym semestrze dostała trójki, ale powiedzmy sobie szczerze, bez serdecznych podszeptów koleżanki na sprawdzianach, ten wyczyn by się nie udał. Wywoływana do tablicy, wpatruje się w zadanie jak gapa w gnat, robi się blada i czuje, że traci przytomność. Nawet nie próbuje liczyć, w głowie ma tylko jedną myśl: jestem beznadziejnym przypadkiem. No cóż, nauczycielka ją w tym przekonaniu tylko utwierdza: „Siadaj, pała”, „Znów się nie nauczyłaś”, „Ty w ogóle nie pracujesz...”. Lekcje matematyki ją paraliżują. A od jakiegoś czasu paraliżowi towarzyszy ból brzucha i mdłości. Sprawa robi się poważna, bo Weronika chodzi do ogólniaka i chce iść na studia filologiczne. Tyle tylko, że na drodze stoi jej ta odrażająca matma, a właściwie matura z niej. Coraz większa liczba pał, i problemy gastryczne wywołane stresem, zaniepokoiły rodziców, którzy wysłali córkę na korepetycje.