Maszyniści na linii Gdańsk-Warszawa jeszcze długo będą używać do komunikacji starego dobrego radia

Linia kolejowa Gdańsk-Warszawa aspiruje do kolein szybkich prędkości. Dopuszczalna prędkość została na niej zwiększona do 200 km/h dla przewozów pasażerskich. Niestety w zakresie komunikacji polskie koleje nie mogą od lat wjechać na tory prowadzące do nowoczesności. Załogi pociągów wciąż otrzymują komunikaty poprzez analogowy system komunikacji radiowej w paśmie 150 MHz.

2 stycznia na linii Gdańsk-Warszawa Wschodnia miała się rozpocząć tak zwana eksploatacja obserwowana nowego systemu łączności GSM-R. To system znany z powszechnie używanych komórek. PKP PLK poinformowały Urząd transportu Kolejowego, że termin został przesunięty aż o półtora roku, do lipca 2023 roku.

Eksploatacja obserwowana polega na tym, że przed ostatecznym wdrożeniem nowego systemu łączności GSM-R będzie on na danej linii używany bez wsparcia obecnie wykorzystywanego systemu analogowego. Przesuniecie terminu rozpoczęcia eksploatacji obserwowanej oznacza opóźnienie cyfryzacji komunikacji na kolei.