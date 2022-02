Masz zamiar ocieplić dom jednorodzinny? Możesz skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć nawet 53 tys. zł od dochodu, ale pamiętaj o ptakach!

Jerzyki, wróble, jaskółki - to tylko niektóre gatunki ptaków, które zakładają gniazda w budynkach. Ich siedlisk nie można niszczyć, trzeba o tym pamiętać podczas prac termomodernizacyjnych.

W miastach to budynki nie drzewa są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków. Symbolem tej inwazji dzikiego ptactwa na przestrzenie miejskie jest gniazdo objętych ochroną sokołów, znajdujące się od lat na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Ocieplenie domu. Spora część zamieszkujących miasta ptaków objęta jest ścisłą ochroną

Z miastem kojarzą nam się powszechnie gołębie. Na Pomorzu, w miejscowościach nadmorskich przyzwyczajeni jesteśmy również do obecności mew. Tymczasem skrzydlatych mieszkańców są całe rzesze i wcale nie ograniczają się do parków i zieleńców, wybierając miejsca do życia w miejskiej dżungli.