Maślane potyczki dyskontów. Co stoi za dawno niewidzianymi akcjami marketingowymi?

Klienci dyskontów mogą przecierać oczy ze zdumienia. Kostka masła w promocji jest za 3 zł. Ja też już nie pamiętam kiedy można było je kupić w takiej cenie, pamiętam za to 9 zł. Co się stało? Czy to tylko walka dyskontów o klienta czy efekt zmian tendencji rynkowych w cenach hurtowych i wielkości produkcji?

Na hurtowych rynkach, światowym oraz europejskim, masło stopniowo taniało w drugiej połowie 2022 roku. Ten trend był kontynuowany w styczniu. Średnia cena sprzedaży masła w zakładach przetwórczych w Unii Europejskiej pod koniec stycznia br. była niższa o 20% niż dwa miesiące wcześniej. Z kolei osłabienie notowań na rynkach hurtowych tworzyło przestrzeń do oferowania niższych cen masła konfekcjonowanego w handlu detalicznym. Sieci wykorzystały tę sytuację do wprowadzenia ofert promocyjnych na masło, które w ostatnim tygodniu pełni rolę swego rodzaju wabika na klientów.