Maseczki w centrum handlowym. Polacy nie stosują się do obostrzeń sanitarnych Krzysztof Dunaj

Przemyslaw Swiderski

W czasie zbliżających się świąt coraz więcej osób odwiedza centra handlowe. W sklepach tłumy, a co druga osoba nie ma na sobie maseczki. Czy Policja skutecznie kontroluje stosowanie się do obostrzeń? I jak same galerie radzą sobie z przestrzeganiem zakrywania ust i nosa w przedświątecznym szale?