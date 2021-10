Martwe ryby w Zatoce Puckiej! "Widać je przy samym falochronie". Co się stało w puckim porcie?

Martwe ryby w porcie jachtowym w Pucku odkryto w poniedziałkowe przedpołudnie. Widok jest naprawdę makabryczny. Na dnie Zatoki Puckiej, po wewnętrznej stronie falochronu widać grupę białych korpusów. Martwe ryby leżą w mniej lub bardziej zwartych grupach - po kilkadziesiąt sztuk.

W nieco dalszej odległości wypatrzeć można też pojedyncze ryby. Jest ich dość sporo - na pewno ponad 200, jak skrupulatnie wyliczyli mieszkańcy, którzy nas o sprawie poinformowali.

- Wygląda to fatalnie. Pojedyncze zdechłe ryby w zatoce widywało się zawsze. Ale taka masa.... porażające - mówi Maria z Pucka, która nadesłała nam zdjęcia. - Trudno powiedzieć, co się tam stało, ale nie robi to najlepszego wrażenia.