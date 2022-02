Marta Żmuda Trzebiatowska w Teatrze Polskiego Radia. Zdjęcia zza kulis

Marta nie tylko pracuje nad nową produkcją, ale także pojawiła się w Teatrze Polskiego Radia. Na Instagramie udostępniła zdjęcia zza kulis. W opisie zachęciła do wysłuchania słuchowiska, które zostanie wyemitowane 20 lutego.

Teatr Polskiego Radia to miejsce, które kocham. Praca tam to coś magicznego. Cenię ją m.in. za możliwość spotkania z wyjątkowymi aktorami, mistrzami słowa i z najpiękniejszą literaturą. 20 lutego zapraszam Was kilka minut po 21 w radiowej Jedynce na słuchowisko „Maria” w reż. Jerzego Machowskiego. Tu kilka kadrów zza kulis, autorstwa Wojciecha Kusińskiego.