Marszałek Województwa Pomorskiego apeluje do premiera o szczepionki. Jego zdaniem wszystkich Pomorzan można zaszczepić w dwa miesiące

W liście adresowanym do Mateusza Morawieckiego przypomina, że samorząd już w ubiegłym roku zapewnił podległym podmiotom leczniczym możliwości magazynowania szczepionek w niskich temperaturach, wyposażając je w odpowiednią infrastrukturę, umożliwiającą przechowywanie jednocześnie dodatkowej ilości 100 tys. dawek, w różnych lokalizacjach.

- Potencjał postawiony do dyspozycji przez Samorząd Województwa Pomorskiego to 8 tys. szczepień dziennie, a wraz z samorządami powiatowymi pozwalałby na dzienne szczepienie znacznie powyżej 25 tys. osób, co oznaczałoby możliwości objęcia ochroną wszystkich nieszczepionych dotąd Pomorzan w okresie 6 - 8 tygodni - dodaje.