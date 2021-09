Mariusz Pudzianowski wraca do oktagonu w KSW 64. Znany siłacz będzie jedną z największych gwiazd gali w Łodzi

KSW 64 23 października 2021 w Atlas Arenie w Łodzi

Mariusz Pudzianowski (15-7, 10 KO) będzie jednym z bohaterów walki wieczoru podczas gali KSW 64. Najsilniejszy człowiek na świecie już po raz siódmy pojawi się w Łodzi. Rywal, z którym skrzyżuje rękawice 23 października w Atlas Arenie, zostanie ogłoszony niebawem.

Mariusz Pudzianowski jest na idealnej drodze do powtórzenia wyczynu z 2010 roku, kiedy to stoczył trzy pojedynki w jednym roku kalendarzowym. Pięciokrotny zdobywca tytułu „World's strongest man” wygrał sześć z ostatnich ośmiu bojów, w tym dwa stoczone właśnie w 2021 roku, a w październiku ponownie zjawi się w okrągłej klatce KSW. Mieszkaniec Białej Rawskiej do tej pory sześciokrotnie walczył na galach KSW w Łodzi, z czego czterokrotnie w najważniejszych starciach wieczoru i zawsze cieszył się z wygranej.