Maria Andrejczyk wicemistrzynią olimpijską w rzucie oszczepem! Nasza reprezentantka wygrała z problemami zdrowotnymi, a przegrała z Chinką

Polka dzielnie walczyła o złoty medal, ale nie zdołał rzucić oszczepem tak daleko, jak Chinka. Andrejczyk ma jednak powody do zadowolenia, bo zdobyła swój pierwszy medal olimpijski.

Andrejczyk była faworytką do złotego medalu w Tokio. W tym roku osiągnęła rewelacyjny wynik - 71,40. To trzeci najlepszy rezultat w historii kobiecego rzutu oszczepem. Znakomicie spisała się także w kwalifikacjach do medalowej rywalizacji w Tokio, bo już pierwszym rzutem zapewniła sobie awans i to z najlepszym wynikiem w całej stawce. To pozwalało mieć nadzieję na kolejny złoty medal dla biało-czerwonych na igrzyskach w Tokio.