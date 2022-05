Marek Wierzbicki, prezes Trefla Sopot: Będziemy szukać zawodników ambitnych, głodnych wyników, a nie tylko wyrobników ROZMOWA

Wybraliście drogę siatkarskiego Trefla Gdańsk, aby ściągnąć trenera z dużym nazwiskiem i poprzez jego kontakty zbudować nową drużynę?

Nie ukrywam, że chcemy iść podobną drogą jak siatkówka. Tam 7-8 lat temu wyniki były bardzo średnie, a Trefl znajdował się w dolnych częściach tabeli. Udało nam się sprawić niespodziankę, ściągając do klubu Andreę Anastasiego. Od tego momentu drużyna dostała pozytywnego kopa i poszła w górę. Nie ukrywam, że liczymy, że Żan Tabak pomoże nam wrócić do miejsc (w lidze – przyp.), na których kiedyś byliśmy. Jak wysoko to będzie? Jak szybko się to wydarzy? Trudno to w tej chwili powiedzieć, bo nie chcemy wywierać presji na trenera i zawodników. Liczymy jednak na pozytywny efekt. Krok po kroku będziemy szli w górę.

Trener Żan Tabak już określił, że w pierwszej kolejności będzie się przyglądał zawodnikom, którzy są, bo klub zna ich bardzo dobrze. Zależy mu też na Polakach w składzie. Może pan zdradzić pomysł na nowy skład?

Zgadzam się i mam podobną filozofię do trenera, który preferuje ewolucję, a nie rewolucję. Chyba, że jest jakiś dramatyczny sezon, po którym trzeba odświeżyć szatnię i wymienić większą liczbę zawodników. Trener na początku chce rozważyć kandydatury graczy, którzy mają kontrakty lub grali w Sopocie. Nie ukrywa jednak, że szuka zawodników ambitnych, głodnych zwycięstw, a nie tylko boiskowych wyrobników. Będzie brał to pod uwagę, oceniając naszych koszykarzy. Jeśli ci sportowcy znajdą wspólny cel i będą głodni wyników, to myślę, że mają duże szanse, aby dostać propozycję kontynuowania współpracy.