Marek Szutowicz gra najważniejszy mecz. Były piłkarz Lechii i trener Jaguara walczy z nowotworem. Piłkarze przekazują koszulki na licytację

Obecnie trener Szutowicz jest pod opieką najlepszych onkologów w Polsce i walczy z bardzo ciężkim rywalem. U Szutowicza zdiagnozowany został nowotwór dziecięcy RMS, a on sam czuje się dobrze i w miarę możliwości stara się pomagać klubowi. Akademia Piłkarska Jaguar Gdańsk chce razem z innymi dołożyć wszelkich starań i pomóc w tej walce! Głównym elementem akcji wsparcia dla trenera będzie licytacja ponad 60 koszulek i gadżetów przekazanych przez środowisko piłkarskie nie tylko z Pomorza, ale z całej Polski. Wszystko jest wystawiane na licytację na grupie facebookowej stworzonej dla akcji „Gramy dla Szuta!” Swoją koszulkę meczową przekazał Arkadiusz Milik z podpisami piłkarzy Olympique Marsylia i aktualnie trwa jej licytacja. Podobnie jest z koszulką Macieja Wolskiego z ŁKS Łódź. Wcześniej licytowana była bluza bramkarska Michała Szromnika ze Śląska Wrocław. Wszystkie z podpisami zawodników. Na licytację trafią także koszulki reprezentacji Polski z autografami piłkarzy oraz Kamila Grosickiego z West Bromwich Albion. Ta strona to nie tylko licytacje i informacje o wydarzeniach związanych z akcją. Ma to być miejsce, w którym całe środowisko piłkarskie pokaże ogromne wsparcie mentalne Markowi Szutowiczowi, zawsze uśmiechniętemu, który do wielu wyciągnął pomocną dłoń, a teraz sam jej potrzebuje.