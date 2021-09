Marek Magiera: Jeśli będziemy mieć więcej złota w gablocie, to wszyscy będą zadowoleni ROZMOWA

Reprezentacja Polski przeniosła się z hali w Krakowie do gdańsko-sopockiej Ergo Areny i nadal wygrywa. Sobotni mecz z Finlandią był dosyć nudny. Te mistrzostwa chyba dopiero się dla nas zaczynają, prawda?

Szczerze mówiąc, jak prowadzę te mecze z mikrofonem, to wszystkiego nie widzę. Bardziej skupiam się na tym, co dzieje się dookoła. Generalnie jestem zachwycony polskimi kibicami. Z cały szacunkiem dla rywali pokroju Finlandii, kibice spisują się rewelacyjnie. Widać, że fani stęsknili się bardzo za meczami reprezentacji. A wracając do drużyny, to myślę, że po takim nerwowym początku, gdzie nikt nie wiedział, jak siatkarze zareagują po igrzyskach olimpijskich, już w Krakowie dwa ostatnie mecze były bardzo pewnie wygrane. Z Finami w Ergo Arenie też było bardzo pewnie (w 1/8 finału mistrzostw Europy - przyp.). Tak naprawdę wszystko będzie zweryfikowane we wtorek o godz. 20.30.