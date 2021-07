Marcin Pietrowski przeszedł z Miedzi Legnica do Jaguara Gdańsk. Mistrz Polski z 2019 roku wrócił do rodzinnego miasta

Marcin Pietrowski grać będzie w IV-ligowym Jaguarze Gdańsk. To dosyć sensacyjna wiadomość, mając na uwadze fakt, że pomocnik z bogatą przeszłością ekstraklasową ma 33 lata.

Pietrowski jest wychowankiem Lechii Gdańsk, w której grał od poziomu III ligi. Od sezonu 2009/2010 z biało-zielonymi grał w ekstraklasie. Latem 2015 roku zmienił otoczenie i wybrał Piasta Gliwice. Z tym klubem w sezonie 2018/2019, nieoczekiwanie dla wielu kibiców, zdobył mistrzostwo Polski. Rozgrywki 2019/2020 grał jeszcze w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ale na rundę wiosenną przeniósł się do I-ligowej Miedzi Legnica (zaliczył 7 meczów ligowych i jeden pucharowy). Latem 2021 roku zdecydował się wrócić do rodzinnego Gdańska.