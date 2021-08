Marcin Gienieczko, gdyński podróżnik: Język pasji przekonuje wszystkich. W wielkich projektach podróżniczych najważniejsze są detale ROZMOWA

Dokonał pan wyjątkowej rzeczy, płynąc w canoe po Amazonce od jej źródeł do ujścia. Doczekał się pan za to wpisu w „Księdze rekordów Guinnessa”. Część środowiska kwestionuje jednak ten wyczyn. O co chodzi?

Sprostuję, że nie realizowałem wyzwania od źródeł do ujścia Amazonki. Moim założeniem było ukończyć wielki triathlon przez Amerykę Południową. Moim celem było więc przejechanie rowerem przez Andy 700 km. Później dotarłem m.in. do miejscowości San Francisco. Tutaj napotkałem wielkie bystrza klasy cztery plus i pięć (odpowiednio bardzo trudne i ekstremalnie trudne – przyp.), których moją łódką typu canoe nie byłem w stanie ich pokonać. Od tego miejsca było dokładnie 5980 km do ujścia Amazonki. Moim celem było więc przepłynięcie tego odcinka, a od Atalayi próba solo.Od San Francisco do Atalayi pomagał mi partner Gadiel Sanchez Riviera. To były pracownik leśny, który, jak się później dowiedziałem, trudnił się też przemytem kokainy. Był więc narcotrafikante. Pływacką część wyzwania rozpocząłem 31 maja 2015 roku o godz. 12.30. Już na początku mieliśmy problemy techniczne, więc wsparła nas łódka. O tym zawsze mówiłem.