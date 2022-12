Marcelina Zawadzka zdradziła, że wzrosła rata jej kredytu. O ile? Prowadząca "Farmę" zdobyła się na szczere wyznanie

Marcelina Zawadzka jest jedną z kluczowych gwiazd Polsatu. Jest też jedną z prowadzących program "Farma", a niedługo będzie można ją oglądać podczas koncertu sylwestrowego, który zostanie wyemitowany na antenie wspomnianej stacji.

Poza tym gwiazda telewizji co jakiś czas udziela wywiadów. Jakiś czas temu wyjawiła, że razem ze swoim partnerem, Maxem Gloecknerem, nie wykluczają, że w przyszłości przeprowadzą się do Trójmiasta lub Malborka, skąd pochodzi prezenterka.

- To, co jest fajne to to, że Maxa ciągnie do Gdańska, do Trójmiasta i do Malborka. Lubi tam być. To też jest alternatywa. Moi rodzice się z tego cieszą, że nie jest to osoba, która mnie wyrywa i naciska na mieszkanie w Warszawie, tylko myśli o mieszkaniu w tamtych rejonach. Prapradziadek Maxa też był z Gdańska i tam mieszkał. Coś go ciągnie do Trójmiasta, więc może w przyszłości może tam zamieszkamy - komentowała Marcelina Zawadzka w rozmowie z Pomponikiem.