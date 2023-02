Marcelina Zawadzka sporo podróżuje. Dokąd wybrała się w 2023 roku? Zobaczcie galerię zdjęć

Prezenterka nie tylko regularnie pojawia się przed kamerami, ale aktywnie działa w sieci. Prowadzi konto na Instagramie, gdzie m.in. relacjonuje podróże. W zeszłym roku odpoczywała m.in. na Dominikanie oraz Cyprze.

W styczniu Marcelina Zawadzka wybrała się m.in. do Tajlandii, gdzie spędziła swoje urodziny. Pokazała przepiękne ujęcia, a w opisie nawiązała do tego, że jest w pełni szczęśliwa.

Nie potrzebuje wielkiej imprezy urodzinowej aby czuć, że swoje urodziny spędzilam w pełni szczęśliwa. Oczywiście brakuje mi tutaj przyjaciół, rodziny ale w końcu czuje ze spełniło się moje marzenie. Nawet jeśli jutro miałoby się to zmienić, to żyje tu i nie szukam niczego, mam to w ♥️ #birthdaygirl.