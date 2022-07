Maraton Solidarności w 2022 roku nie odbędzie się! Sierpniowe zawody biegowe zostały odwołane ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Każdego lata setki biegaczy z różnych części świata zbierały się w Trójmieście, aby na dystansie 42 kilometrów i 195 metrów upamiętnić słynne sierpniowe strajki. 15 sierpnia to nie jest w naszej strefie klimatycznej najlepsza pora na rozgrywanie wymagających zawodów sportowych. Wpływało to na frekwencję, ale z drugiej strony liczne grono zagranicznych zawodników zachęcało do odwiedzenia Pomorza. Kazimierz Zimny, wieloletni dyrektor i pomysłodawca rozgrywania biegu na dystansie maratonu, zabiegał mocno o to, aby właśnie w takiej formie rozgrywać zawody wyjątkowe dla Solidarności.

Organizatorzy jednego z najbardziej umiędzynarodowionych maratonów w Polsce 13 maja przekazali biegaczom następującą informację: