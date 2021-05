Mandat radnej złożyła przez długi? Joanna C. oskarżona o deklarowanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych

Oświadczenie majątkowe Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu. Zarobił 180 tys. zł w 2020 roku

Prawie 140 tysięcy złotych, jako prezydent Sopotu i nieco ponad 40 tys. zł za zasiadanie w radzie nadzorczej Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. - to zarobki Jacka Karnowskiego w 2020 roku, które ujawnił w wymaganych przez przepisy dokumentach. W oświadczeniu majątkowym samorządowca znalazły się także informacje o posiadanym przez niego 58-metrowym mieszkaniu wartym ok. 600 tys. zł, współwłasności drugiego lokum (całe jest warte ok. 450 tys. zł) oraz oszczędnościach – 100 tys. zł i 15 tys. euro.