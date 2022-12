Mandat do 3000 zł za nieodśnieżony samochód. Co zrobić, gdy intensywnie pada śnieg? Uwaga kierowcy! Zmiany w kodeksie ruchu drogowego

Możesz dostać mandat za nieodśnieżony samochód. Zmieniły się przepisy

Zmiana przepisów prawa ruchu drogowego, dotycząca zimowych wykroczeń, kilka dni temu weszła w życie. Obecnie za nieodśnieżenie pojazdu można słono zapłacić. Nie jak do tej pory 500 złotych, a sześciokrotnie więcej, czyli 3000 zł.

Jak wskazuje nadkom. Joanna Skrent z Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, opady śniegu to dla większości powód do radości, szczególnie dla miłośników sportów zimowych. Jednak dla kierowców opady śniegu oznaczają dodatkową pracę przed wyruszeniem w drogę. Często gdy spieszymy się np. do pracy, odśnieżając samochód robimy to tylko w minimalnym zakresie, licząc że reszta śniegu roztopi się podczas jazdy. Takim zachowaniem powodujemy duże niebezpieczeństwo dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Dlaczego odśnieżanie samochodu ma tak duże znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym?