Manchester City też bez trofeum. Chelsea ograła faworyta Ligi Mistrzów w wielkim finale na stadionie w Porto ZDJĘCIA

"The Blues" pokonali 1:0 drużynę Manchesteru City. Jedynego gola spotkania strzelił w 42. minucie reprezentant Niemiec Kai Havertz . - Kilka miesięcy temu wielu ludzi wątpiło w jakość zespołu, ale my wytworzyliśmy wyjątkową więź i dokonaliśmy tego - powiedział po spotkaniu Cesar Azpilicueta , kapitan Chelsea.

Angielski finał Ligi Mistrzów w Porto okazał się więc triumfem Thomasa Tuchela nad dużo bardziej utytułowanym Pepem Guardiolą.

- Dzielenie się emocjami z wszystkimi jest niesamowite. Zrobiliśmy to! Nie wiem, co czuję. Jestem wdzięczny, że po raz drugi wystąpiłem w finale (w sezonie 2019/2020 z Paris Saint-Germain - przyp.). Czuję się inaczej. Piłkarze byli zdeterminowani, aby wygrać. Chcieliśmy być takim kamykiem w bucie (rywali - przyp.). Zachęcaliśmy wszystkich, aby okazywali odwagę i próbowali kreować niebezpieczne kontratak. To była ciężka, fizyczna gra, w której musieliśmy się wspierać - podsumował 47-letni Tuchel.