Manchester City - PSG NA ŻYWO 4.05.2021 r. PSG wróci do gry o awans? Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja

Manchester City - PSG, Liga Mistrzów, 4.05.2021: Rewanż formalnością czy PSG jeszcze powalczy?

[b]CZYTAJ TAKŻE: Poznajcie partnerki piłkarzy Lechii. One skradły ich serca ZDJĘCIA

Manchester City jest blisko awansu do finału Ligi Mistrzów. Angielski zespół wygrał wyjazdowy mecz z PSG 2:1 i w rewanżu będzie bronić zaliczki.

PSG też marzy o finale Ligi Mistrzów i z pewnością w rewanżu podejmie walkę, żeby odrobić stratę. To jednak będzie bardzo trudne zadanie. Manchester City jest zespołem silnym, ma zaliczkę i do drugiego spotkania półfinałowego przystąpi w roli faworyta. Trzeba jednak pamiętać, że to zespoły o podobnej klasie, więc jeszcze wiele może się wydarzyć w tej rywalizacji. Problemem PSG jest jednak fakt, że pod znakiem zapytania stoi występ Kyliana Mbappe, a to już było ogromne osłabienie.